Piacenza, licenziato il primario arrestato per abusi sessuali

PIACENZA, 08 MAG – E’ stato licenziato nelle scorse ore per giusta causa con una delibera aziendale il primario dell’ospedale di Piacenza, accusato di violenza sessuale aggravata e atti persecutori ai danni di dottoresse ed infermiere. Lo ha annunciato Paola Bardasi, direttrice generale dell’Ausl di Piacenza, durante un incontro con la stampa.

“Abbiamo già iniziato analisi e verifiche interne – ha detto – e non escludiamo provvedimenti, a breve, dopo un confronto anche con l’autorità giudiziaria”. Bardasi ha confermato che è già stato nominato al suo posto un direttore ad interim del suo reparto. “Non appena possibile – prosegue – vogliamo capire come tutelare tutte le donne coinvolte in questa vicenda, stiamo preparando gli atti e valuteremo di costituirci parte civile nel processo” ha affermato. (ANSA)