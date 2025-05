Viareggio, rapina con trapano e coltello: arrestato marocchino

La Polizia di Stato di Viareggio ha arrestato un cittadino marocchino di 47 anni sospettato di rapina ai danni di una donna

L’uomo le avrebbe rubato la borsa e la bici dopo averla fatta cadere per terra e minacciata. Intorno alle 2.30 della notte tra il 2 e il 3 maggio scorso, la volante del Commissariato di Viareggio è intervenuta dinanzi ad un noto locale in via Coppino per una segnalazione di aggressione. Sul posto l’addetto alla sicurezza ha riferito di un soggetto extracomunitario che brandendo un trapano aveva importunato alcuni clienti prima di allontanarsi. Gli operatori, dopo aver perlustrato la zona, hanno rintracciato il soggetto, in evidente stato di alterazione.

La perquisizione effettuata sull’uomo ha permesso di rinvenire un I-Phone 14, risultato essere stato appena sottratto ad una donna minacciata pochi minuti prima mentre passava sulla Darsena in bicicletta. La stessa ha dichiarato che un uomo, con trapano e coltello, le ha sbarrato la strada facendola cadere per terra. Dopo la caduta, l’individuo si è appropriato della borsa contenente anche il cellulare e si è allontanato a bordo della bici della donna. L’uomo è stato arrestato è messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

