Vigevano, 42enne ucciso a coltellate: arrestato rumeno

Un uomo di 42 anni questa notte è stato ucciso a coltellate nel cortile di casa sua a Vigevano, in provincia di Pavia. Per l’omicidio i carabinieri nel nucleo operativo e radiomobile di Vigevano hanno arrestato un 25enne rumeno con precedenti, S.K.C. L’uomo, quando è stato bloccato dai militari vicino al luogo del delitto, aveva con sé un coltello da cucina insanguinato.

Dai primi accertamenti – fanno sapere i carabinieri di Pavia in una nota – il 25enne, per motivi ancora da chiarire, era andato a casa della vittima verso le 4.30 della mattina. I due avevano chiacchierato nel cortile di casa, prima che il più giovane colpisse il 42enne con diverse coltellate all’addome. I carabinieri del nucleo investigativo di Pavia, coordinati dalla procura, hanno svolto i primi rilievi sul luogo del delitto, in corso Novara. Sono ancora in corso ulteriori accertamenti da parte dei militari della sezione operativa di Vigevano. Adnkronos