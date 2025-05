Roma, violenza sessuale su due ragazze: arrestato albanese

Avrebbe abusato di due ragazze in due diverse occasioni. Un 24enne albanese è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e portato nel carcere di Regina Coeli con l’accusa di violenza sessuale

ROMA – Nel pomeriggio del 26 aprile, una 20enne romana si è presentata negli uffici del Comando Stazione Carabinieri Tor Bella Monaca denunciando che, verso le 15.30, mentre si trovava alla fermata metro C Due Leoni, è stata avvicinata alle spalle da un ragazzo, a lei sconosciuto, che, dopo averla aggredita, l’ha palpeggiata nelle parti intime desistendo solo grazie alla sua pronta reazione e alla richiesta di aiuto che lo mettevano in fuga.

La vittima ha riferito inoltre di aver riconosciuto nel ragazzo lo stesso che, la sera del 23 aprile, l’avrebbe seguita sempre nella stessa fermata metro, toccandosi le parti intime, dando anche indicazioni sull’auto che utilizzava, trovata poi regolarmente parcheggiata e chiusa a chiave in via Partanna all’incrocio via Valledolmo. Quando l’indagato è arrivato sul posto per riprendere il veicolo, è stato bloccato dai carabinieri.

I successivi approfondimenti hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del 24enne albanese anche per un altro episodio di violenza sessuale, avvenuto con le stesse modalità ai danni di una 23enne romana lo scorso 4 aprile. Anche in quel caso, la vittima denunciò che mentre camminava in via Augusto Casciani, all’incrocio con via Amico Aspertini, era stata afferrata alle spalle da uno sconosciuto che la spingeva facendola cadere a terra e la palpeggiava nelle parti intime, cercando invano di sfilarle i pantaloni. Vista la resistenza della giovane, l’uomo era poi fuggito a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Adnkronos