Germania – Merz non ottiene la maggioranza per diventare Cancelliere

Il leader conservatore tedesco Friedrich Merz non è riuscito a vincere le elezioni per la carica di cancelliere al primo turno parlamentare, in una battuta d’arresto inaspettata. Merz si aspettava di ottenere la maggioranza dei 630 membri del Bundestag, ma ha ottenuto il sostegno di soli 310 deputati, con 307 voti contrari al primo turno. affaritaliani.it