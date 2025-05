Gaza, Corrado (Pd), ‘governo Meloni chiude gli occhi davanti a crimini indicibili’

“Ciò che sta accadendo a Gaza non è solo una tragedia umanitaria: è un disegno criminale, sistematico, di deportazione del popolo palestinese e di occupazione totale dei suoi territori. È tempo che la comunità internazionale, e l’Italia con essa, smetta di girarsi dall’altra parte e agisca concretamente per fermare questo massacro”. Lo dichiara Annalisa Corrado, componente della segreteria nazionale Pd ed europarlamentare.

“La carneficina in corso, le distruzioni, l’impedimento all’ingresso degli aiuti umanitari, il bombardamento di ospedali e scuole, fino al presunto attacco a una nave maltese che – in acque internazionali – trasportava aiuti umanitari diretti a Gaza: queste atrocità non possono più essere tollerate. È in gioco la nostra umanità, oltre che la credibilità delle nostre istituzioni democratiche. È gravissimo che il governo resti in silenzio, o – peggio ancora – continui a coprire chi dovrebbe essere chiamato a rispondere dei propri crimini davanti alla Corte Penale Internazionale”.

“Il governo Meloni chiude gli occhi, per codardia o per convenienza. Noi chiediamo un cessate il fuoco immediato, l’ingresso degli aiuti umanitari, l’embargo sulle armi, la sospensione dell’accordo UE-Israele e il riconoscimento dello Stato di Palestina. Dobbiamo scegliere – conclude Corrado – da che parte stare: noi scegliamo quella dei diritti umani”. Adnkronos