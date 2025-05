Carcere minorile Casal del Marmo, agente ferito da due detenuti nordafricani

“Nella serata di ieri, nell’Istituto penale per minorenni di Casal del Marmo, si è verificata una violenta aggressione nei confronti di un neo-agente di Polizia penitenziaria

In particolare, due detenuti minorenni di origine nordafricana hanno attirato l’agente, con una scusa, davanti alla propria camera di pernottamento, per poi colpirlo con un manico di scopa sotto l’occhio, con serio pericolo di perdere la vista. Il personale medico, prontamente intervenuto, ha giudicato la lesione guaribile in sette giorni”.

Lo rende noto il ministero della Giustizia che, in un comunicato, annuncia: “I due minorenni responsabili del gesto verranno immediatamente trasferiti in altra struttura per motivi di ordine e sicurezza”. Adnkronos