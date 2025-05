Rubio: “in Germania tirannia mascherata”

In Germania, il partito Afd è stato dichiarato un pericolo per la democrazia. La decisione è stata presa dei servizi segreti che hanno citato come causa le posizioni del partito di destra contro l’immigrazione selvaggia, ritenute discriminatorie verso interi segmenti della popolazione. Ora il parlamento potrebbe chiedere lo scioglimento del secondo partito del paese.

Il segretario si Stato Usa ha commentato molto duramente la decisione: “La Germania ha appena conferito alla sua agenzia di spionaggio nuovi poteri per sorvegliare l’opposizione. Questa non è democrazia, è tirannia mascherata.

Ciò che è veramente estremista non è il popolare AfD, arrivato secondo alle recenti elezioni, bensì le letali politiche di immigrazione aperta alle frontiere dell’establishment, a cui l’AfD si oppone.”

Il vicepresidente JD Vance ha rincarato la dose: “AfD è il partito più popolare in Germania e di gran lunga il più rappresentativo della Germania Est. Ora i burocrati cercano di distruggerlo. L’Occidente ha abbattuto il Muro di Berlino insieme. E questo è stato ricostruito, non dai sovietici o dai russi, ma dall’establishment tedesco.”

Germany just gave its spy agency new powers to surveil the opposition. That’s not democracy—it’s tyranny in disguise.

What is truly extremist is not the popular AfD—which took second in the recent election—but rather the establishment’s deadly open border immigration policies…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 2, 2025