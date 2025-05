Rapine a Bologna, arrestati 4 minorenni stranieri. Questore: “situazione critica”

La Polizia di Stato di Bologna ha intensificato le operazioni contro la delinquenza giovanile, portando all’arresto di quattro minori coinvolti in rapine e tentate rapine in meno di una settimana. L’azione rientra in una più ampia strategia di contrasto a una situazione critica che, dall’inizio dell’anno, ha visto 102 minori denunciati e 28 arrestati, 12 dei quali per rapina.

“Serve uno sforzo coordinato e continuativo tra tutte le istituzioni – commenta il questore Antonio Sbordone –. Molti dei minori coinvolti sono ospiti di comunità e, purtroppo, tra di loro vi sono anche minori stranieri non accompagnati, segno di un’integrazione sociale difficile e di scarsa aderenza alle regole”.

Il 24 aprile due minori egiziani sono stati sottoposti a fermo per una rapina avvenuta il giorno prima in Porta San Donato, davanti alla facoltà di Matematica. Insieme a un maggiorenne, avrebbero strappato una collana d’oro a un passante e lo avrebbero aggredito con spray al peperoncino.

Le indagini della squadra mobile, supportate dalle immagini delle telecamere di sicurezza, hanno permesso di identificare rapidamente i sospettati, trovati in due comunità per minori. È stato rintracciato anche il complice maggiorenne, accusato di aver fatto da palo.

Tentate rapine e arresti in centro storico

Il 28 aprile, altri due minori di origini bengalesi, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dopo aver tentato di rapinare quattro persone tra il 26 e il 27 aprile nel centro storico.

La prima vittima, un ragazzo filippino, è stato aggredito in Piazza XX Settembre. I sospetti sono stati identificati poco dopo in via Boldrini. Gli agenti hanno poi scoperto che, prima dell’aggressione, i tre giovani avevano tentato di rapinare anche una donna in via San Carlo, colpendola con pugni per rubarle la borsa.

Rilasciati e riaffidati ai genitori, due di loro, poche ore dopo, hanno tentato di rapinare altre due persone in via De Coubertin e via Andrea Costa, aggredendo anche un passante che aveva cercato di fermarli. Un poliziotto intervenuto ha riportato una lussazione alla spalla. Entrambi sono stati arrestati per tentata rapina pluriaggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Misure restrittive per i minori arrestati

Il tribunale per i minorenni ha disposto la detenzione domiciliare per entrambi. Uno dei due dovrà seguire un percorso educativo e non potrà allontanarsi da casa senza autorizzazione, l’altro dovrà osservare il divieto di uscita nelle ore serali e seguire programmi rieducativi.

