Germania, auto sulla folla a Stoccarda: sei feriti

È salito a sei il bilancio dei feriti dopo che una Mercedes Classe G ha investito un gruppo di persone a Stoccarda, in Germania

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 18 a Charlottenplatz, un trafficato incrocio a più corsie tra le autostrade B14 e B27 nel centro della città. Un portavoce della polizia ha dichiarato al quotidiano tedesco “Bild” che “il numero esatto dei feriti non è ancora stato determinato”. Secondo testimoni oculari, anche una donna con un passeggino è stata investita.

L’autista del veicolo è già stato arrestato dalle autorità, come confermato dal portavoce della polizia. Non è ancora chiaro se il conducente della Mercedes abbia deliberatamente puntato la macchina verso i pedoni o se si sia trattato di un incidente. “Le indagini stanno andando in tutte le direzioni”, ha dichiarato il portavoce della polizia.

