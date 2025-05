Accoltella la moglie e fugge in auto: tunisino si schianta e muore

Ha perso la vita in un incidente stradale l’uomo che a San Secondo parmense ha accoltellato la moglie con fendenti al collo, all’avambraccio e al torace

La donna, cosciente ma grave per le emorragie provocate dalle coltellate, è stata portata in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Parma con l’elisoccorso. E’ grave ma cosciente. A dare l’allarme di quanto accaduto sono stati i figli, dei bambini, che sono corsi in strada e hanno urlato la richiesta di aiuto. Una vicina ha così chiamato il 112.

Il marito in fuga morto in un incidente

Poi la caccia all’uomo (il tunisino Dhahri Abdelhakim, ndr) fino alla constatazione che il 58enne è la vittima di un incidente stradale avvenuto a poche centinaia di metri dalla abitazione della famiglia. La dinamica dell’incidente – un frontale tra l’auto dell’uomo e un furgone su un rettilineo – è ancora al vaglio della Polizia municipale che sta effettuando i rilievi.

Non si esclude un gesto estremo dell’uomo deceduto. I due occupanti del mezzo pesante sono entrambi feriti gravi.

https://notizie.tiscali.it – foto Ansa