Trump a Roma, nessun incontro con altri leader

Nel programma ufficiale comunicato dalla Casa Bianca per la partecipazione di Donald Trump ai funerali del Papa sabato non è previsto alcun incontro bilaterale

WASHINGTON – Secondo la ‘guidance’, il presidente e la first lady arriveranno direttamente da Villa Taverna, sede dell’ambasciata Usa a Roma, alla basilica di San Pietro e ripartiranno subito dopo le esequie, intorno alle 13.30, sbarcando a Newark. Quindi tappa al Trump National Golf Club Bedminster, in New Jersey, dove probabilmente festeggeranno il compleanno di Melania. (ANSA)