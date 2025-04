Milano, aggressione sessuale alla fermata del bus: si cerca un nordafricano

Visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli inquirenti hanno individuato un 25enne marocchino, scarcerato e fine febbraio

L’aggressione è avvenuta a pochi passi dalla metropolitana di piazzale Corvetto venerdì 18 aprile, intorno alle 21. Una ragazza era in attesa alla fermata dell’autobus, in una Milano deserta, quando è stata puntata da un ragazzo di origini nordafricane che, allontanandosi dal gruppo dei suoi amici, si è scaraventato su di lei. L’ha afferrata per le braccia e sbattuta contro la pensilina mimando un atto sessuale. Fortunatamente qualche istante dopo sono passate alcune macchine che hanno indotto l’aggressore a lasciarla andare e a tornare dagli amici.

La denuncia

La ventenne, sotto choc, ha chiamato i carabinieri e sporto denuncia contro l’uomo, conosciuto dalle forze dell’ordine che visionando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, hanno individuato il venticinquenne marocchino pregiudicato, scarcerato a fine febbraio, ora ricercato. Gli agenti hanno messo a verbale il racconto della ventenne, residente in un Comune dell’hinterland, e poi l’hanno accompagnata in macchina a casa di una parente.

https://tg24.sky.it