Barberino Valdelsa, 16enne trovato morto nel letto dalla madre

Muore a 16 anni, il corpo senza vita scoperto dalla madre. La tragedia a Barberino Valdelsa. Le cause sembrano riconducibili ad un malore

– Tragedia ieri mattina, 18 aprile, a Barberino Valdelsa, dove un ragazzo di 16 anni è stato trovato morto nel proprio letto, in casa, in una abitazione nella zona di Bustecca. A fare la terribile scoperta è stata la mamma che era andata a svegliarlo. La donna disperata, ha chiamato immediatamente il 118. Ha anche provato ad effettuare qualche tentativo per rianimarlo seguendo le istruzioni dei sanitari al telefono, ma anche quando volontari e medico sono arrivati non c’era più niente da fare.

Il decesso, in base ad una prima ipotesi, sembra riconducibile a cause naturali. I carabinieri, infatti, intervenuti su segnalazione del 118, non hanno riscontrato alcuna ipotesi di reato, né tantomeno segnali che potessero far pensare a qualcosa di diverso rispetto ad un malore. Tuttavia è stata disposta l’autopsia sul corpo del ragazzo, ma ancora non è stata decisa la data. Si cerca di capire qual è l’esatta causa che ha portato al decesso del giovane di 16 anni.

