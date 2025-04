Il pericolo dell’euro digitale. PIAZZA LIBERTÀ ritorna domenica 13 aprile 2025

IL PERICOLO DELL’EURO DIGITALE – NON POSSEDERAI NULLA E NON SARAI FELICE

PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna quersta sera, domenica 13 aprile 2025 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Con Marco Saba – del Centro Italiano di studi monetari – si parlerà degli incombenti rischi economici e finanziari e come salvaguardarsi dalla moneta digitale. Con l’adesione alla UE e all’euro a noi cittadini è stata preclusa qualunque possibilità di incidere sulle dinamiche economiche e politiche perchè per questi despoti della UE i popoli non contano nulla.

Colpire le economie, con una moneta unica, in un generale quadro di “decrescita felice”, ha messo in ginocchio la Vecchia Europa. Non serve essere economisti per capire che questa UE è una mostruosa creatura artificiale scaturita dai deliri di onnipotenza di bankster che da sempre ci stringono al collo il cappio dell’usura e ci sotterrano sotto debiti e valanghe di tasse, comprese le nuove generazioni. E’ in questa UE che si annida il vero nemico, altro che la Russia, in questa cloaca di UE non c’é salvezza.