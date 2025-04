25 aprile: a Liliana Segre la tessera dell’associazione ex internati

MILANO, 12 APR – Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz, fautrice del Memoriale della Shoah, nominata senatrice a vita nel 2018, riceverà lunedì la tessera d’onore dell’Anei, l’associazione nazionale ex internati nei lager nazisti di cui faceva parte il marito Alfredo, che venne portato in vari campi in Germania perché si rifiutò di entrare nell’esercito dell’Rsi dopo l’11 settembre, mentre era di stanza ad Atene.

La cerimonia, alle 17:30 al cinema Anteo, avviene a ottant’anni dalla Liberazione, liberazione dal nazifascismo e, per la famiglia Segre-Belli Paci, anche liberazione personale. La senatrice fu liberata infatti il 1 maggio mentre era in una colonna di prigioniere provenienti dal campo di Malchow, mentre Alfredo Belli Paci fu liberato il 17 aprile dal campo di Soltau.

Alla cerimonia interverranno fra gli altri Luca Bottura, che parlerà del padre che fu internato. La presidente di Anei Anna Maria Sambuco conferirà la tessera a Segre che poi sarà intervistata dal giornalista Marco Brando, presidente Anei Milano. Dell’associazione è stato fino all’ultimo all’oscuro Luciano Belli Paci, figlio della senatrice e vicepresidente Anei. Il giorno dopo Segre sarà poi al mattino al Memoriale della Shoah per partecipare a un incontro sul ruolo della guardia di finanza nella Liberazione. (ANSA)