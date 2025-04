Migranti, 40 verso l’Albania

E’ partita da Brindisi la nave della Marina militare Libra con a bordo i 40 migranti destinati a Gjader nel centro di permanenza e rimpatriato in Albania allestito dal governo italiano

Si tratterebbe di cittadini di diversa nazionalita’ che nei giorni scorsi sono giunti nel Cpr di Brindisi, a Restinco, e per i quali il governo italiano ha disposto il trasferimento nella struttura in Albania. Decisione che e’ giunta dopo l’approvazione del decreto dello scorso 28 marzo che consente il trasferimento non piu’ solo dei richiedenti asilo intercettati in mare, ma anche degli irregolari cui il questore ha consegnato il decreto di espulsione ed un giudice ha convalidato la permanenza in un Cpr. ANSA