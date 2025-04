Como, ragazzini minacciati con bottiglia rotta per rapina: arrestato straniero

E’ di un arresto per tentata rapina il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Como. Un giovane di 21 anni è stato fermato dopo aver minacciato un gruppo di ragazzi con una bottiglia di vetro rotta e una lattina tagliente.

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, una volante è stata chiamata a intervenire nel parcheggio dell’Ippocastano di via Aldo Moro a Como. Un 21enne salvadoregno, residente a Fino Mornasco, è stato segnalato mentre minacciava un gruppo di ragazzi.

Dettagli dell’accaduto

Il giovane, trovato in stato di ebbrezza, è stato immediatamente individuato e portato in Questura. Qui sono emersi i suoi numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio. Le dichiarazioni dei ragazzi hanno rivelato che il 21enne, senza apparente motivo, aveva rotto una bottiglia di vetro e, con una lattina sventrata in mano, aveva minacciato i ragazzi dicendo: “Se non mi date i soldi vi taglio”.

Arresto e conseguenze

Uno dei ragazzi è riuscito a contattare il 112 NUE, permettendo l’intervento della polizia. Il giovane è stato arrestato e il P.M. di turno ha disposto il suo trasferimento presso la Casa Circondariale di Como. virgilio.it/notizie