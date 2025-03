Francia, Marine Le Pen giudicata colpevole: chiesta ineleggibilità con effetto immediato

La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, e otto eurodeputati del partito sono stati giudicati colpevoli di appropriazione indebita di fondi pubblici da un tribunale francese. La pena non è ancora stata definita: l’accusa ha chiesto 5 anni di cui 3 con la condizionale e l’ineleggibilità con effetto immediato, senza attendere i successivi gradi di giudizio. La Le Pen e gli altri imputati erano accusati di aver utilizzato denaro destinato agli assistenti parlamentari dell’Unione Europea per pagare invece il personale che lavorava per il partito. tgcom24.mediaset.it