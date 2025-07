Accordo dazi, Le Pen: “per von der Leyen un fiasco politico, economico e morale”

Marine Le Pen scrive su X: “L’accordo commerciale concluso da Ursula von der Leyen con Donald Trump è un fiasco politico, economico e morale

“Politico, perché l’Unione Europea, con i suoi 27 Stati membri, ha ottenuto condizioni peggiori rispetto al Regno Unito. Le sovranità, in materia commerciale, non tornano: vengono diluite, o addirittura, in questo caso, annullate, sotto il peso della burocrazia di Bruxelles.

Economico, perché la Commissione ha accettato clausole asimmetriche che la stessa Francia, governata da un esecutivo patriottico, non avrebbe mai accettato. Centinaia di miliardi di euro di gas, oltre a armi, dovranno essere importati ogni anno dagli Stati Uniti. Questa è una capitolazione totale per l’industria francese e per la nostra sovranità energetica e militare.

Un fiasco morale, infine, perché ancora una volta gli agricoltori francesi sono stati sacrificati sull’altare delle industrie tedesche, con clausole che ci obbligano ad aprire ulteriormente il mercato unico alla produzione agricola americana in cambio di una riduzione delle tasse sulle esportazioni di automobili tedesche.

Questa globalizzazione, che nega e distrugge la sovranità, è ormai obsoleta da molti anni. È ora che questa informazione arrivi alla Commissione Europea. E nel frattempo, il minimo che possiamo fare è riconoscere questo amaro fallimento, invece di chiedere ai francesi, che ne saranno le prime vittime, di gioire.