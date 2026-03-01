Marine Le Pen: “regime terroristico iraniano”

ImolaOggiEUROPA UE, News 2026

Marine le pen

“Arabia Saudita, il Qatar, il Bahrein, il Kuwait e soprattutto gli Emirati Arabi Uniti sono attualmente oggetto di attacchi da parte del regime terroristico iraniano.

Le città di Dubai e Abu Dhabi sono state particolarmente colpite. Sono stati intercettati più di 130 missili e quasi 200 droni, ma alcuni attacchi hanno colpito aree civili.

Desidero esprimere molto chiaramente la nostra solidarietà ai nostri alleati del Golfo, in particolare agli Emirati Arabi Uniti, nonché ai nostri compatrioti e alle nostre forze armate presenti nella regione.La Francia deve essere lì: al fianco dei suoi alleati e pienamente mobilitata per proteggere i suoi cittadini.”

Lo scrive su X Marine Le Pen.
https://x.com/MLP_officiel/status/2028093946480468380

Articoli correlati

Ahmadinejad

Iran, media israeliani: ucciso anche ex presidente Ahmadinejad

Trump

Trump minaccia i leader iraniani: ‘collaborino o moriranno’

Khamenei

Iran, Khamenei ucciso dai raid Usa e israeliani

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *