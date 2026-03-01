Marine Le Pen: “regime terroristico iraniano”

“Arabia Saudita, il Qatar, il Bahrein, il Kuwait e soprattutto gli Emirati Arabi Uniti sono attualmente oggetto di attacchi da parte del regime terroristico iraniano.

Le città di Dubai e Abu Dhabi sono state particolarmente colpite. Sono stati intercettati più di 130 missili e quasi 200 droni, ma alcuni attacchi hanno colpito aree civili.

Desidero esprimere molto chiaramente la nostra solidarietà ai nostri alleati del Golfo, in particolare agli Emirati Arabi Uniti, nonché ai nostri compatrioti e alle nostre forze armate presenti nella regione.La Francia deve essere lì: al fianco dei suoi alleati e pienamente mobilitata per proteggere i suoi cittadini.”

Lo scrive su X Marine Le Pen.

https://x.com/MLP_officiel/status/2028093946480468380