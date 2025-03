Domande sessiste a vedova di malasanità. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 29 marzo 2025

Il marito morì “per Covid”, al processo domande sessiste alla vedova: “Aveva relazioni extraconiugali?”

OSPITE sarà Eleonora Coletta, avvocato pubblico, professore a contratto di Diritto del lavoro all’Università di Bari. Per 15 anni legale della Asl di Taranto. Vicepresidente del Comitato “Verità e Giustizia vittime Covid Moscati di Taranto – per non dimenticare”.

Torneremo a parlare della vicenda di malasanità legata al Covid per cui Eleonora ha perso il padre Francesco e il marito Dario.

Per la morte del marito sono due le cause: una penale e una civile, che la vede contrapposta alla Asl. E qui arriva l’orrore: davanti al Tribunale civile di Taranto, la vedova dovrebbe rispondere a domande sessiste di natura personale. Sette quesiti imbarazzanti che rappresentano la strategia difensiva dell’azienda sanitaria, evidentemente con lo scopo di attenuare gli oneri risarcitori, in caso di condanna.