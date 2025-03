“La Russia non vuole invadere l’Europa”, nuova campagna manifesti

Promossa dalle associazioni Verona per la Libertà, Veneto Russia e Sindacato Libero, partirà, dal 1° aprile prossimo, una nuova campagna di affissione manifesti pubblici, riportanti lo slogan: “La Russia non vuole invadere l’Europa – Fermate la corsa al riarmo”, manifesti che riprendono la stessa immagine delle due mani che si stringono, in segno di amicizia, con i colori delle bandiere italiana e russa, immagine già utilizzata con grande successo, nella campagna manifesti del 2024 “La Russia NON è il mio nemico”.

Scopo della nuova campagna è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica, sul fatto che non è assolutamente vero il presupposto (la Russia si appresta ad invaderci) sulla base del quale, questa Unione Europea guidata da Ursula Von Der Leyen e russofobi vari, vuole impegnare la cifra strabiliante di oltre 800 miliardi di euro per riarmarsi, mettendo le mani sui risparmi dei cittadini europei e togliendo risorse preziose alle prestazioni pubbliche essenziali, come la sanità e le pensioni.

Questa folle linea bellicista guerrafondaia (sostenuta dai media mainstream nostrani, orfani dell’amministrazione democratica Biden/Obama/Clinton, che li foraggiava) deve essere fermata, tanto più nel momento in cui le due superpotenze militari, Stati Uniti e Russia stanno finalmente trattando un accordo per porre fine al conflitto in Ucraina.

Verona 27 marzo 2025 – COMUNICATO STAMPA – Nuova campagna manifesti pubblici

Maurizio Cutolo

Francesca Menin

Palmarino Zoccatelli