Attacco con coltello ad Amsterdam, 5 feriti

Paura nel cuore della capitale olandese. Cinque persone sono rimaste ferite in un accoltellamento avvenuto nel primo pomeriggio nei pressi di piazza Dam, una delle aree più frequentate di Amsterdam, sede del Palazzo Reale e punto nevralgico per residenti e turisti.

A riportare la notizia è stata la Polizia olandese, che ha immediatamente isolato l’area teatro dell’aggressione, confermando il ferimento di cinque persone e l’arresto di un sospettato, attualmente sotto custodia. Al momento, non sono stati resi noti il movente né le generalità dell’aggressore, e le autorità non escludono alcuna pista. “Al momento non abbiamo informazioni sulla causa o sul movente dell’accoltellamento”, ha dichiarato la polizia di Amsterdam in un post ufficiale su X. notizie.tiscali.it/esteri

🚨BREAKING: A man has just reportedly stabbed a young girl, an elderly woman, and 3 others in random attack in centre of Amsterdam

This isn’t normal.

This never use to happen. pic.twitter.com/dLaywdS24h

