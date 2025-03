Sparatoria a Milano, ferito un cinese

Un uomo è rimasto gravemente ferito nella notte tra martedì e mercoledì a Milano, dopo essere stato colpito di striscio al volto e al capo da colpi d’arma da fuoco. La vittima dell’aggressione, un 42enne orientale, è stata portata in codice rosso dal 118 all’ospedale di Niguarda.

L’uomo, di nazionalità cinese, è stato aggredito a mezzanotte dentro o appena fuori un locale di corso Garibaldi 104, nella cosiddetta ‘movida’ serale della zona più volte al centro di aggressioni. A ferirlo, con due colpi d’arma da fuoco, sarebbero state altre due persone, forse suoi connazionali. L’uomo, ricoverato in codice rosso, non è in pericolo di vita. Le indagini sono in corso da parte della Questura. ANSA