Ventotene, Cacciari: “Sinistra ignorante e con cervello all’ammasso”

“Ma dove sarebbe la sorpresa? E’ ovvio che Meloni non sia d’accordo con Spinelli, che scandalo è? Siamo alle comiche”

L’ex sindaco di Venezia e filosofo Massimo Cacciari commenta con Affaritaliani.it le proteste delle opposizioni contro la presidente del Consiglio per aver affermato che il manifesto di Ventotene non è la sua Europa.

“Sono proteste semplicemente comiche. Il discorso di Spinelli è radicalmente federalistico sull’assetto dell’Europa e Meloni ha una storia politica e culturale di nazionalismo, che non è più quello di una volta, ma è ovvio che non può essere d’accordo con il manifesto di Ventotene. Questi hanno portato il cervello all’ammasso, che novità è? Meloni è soltanto coerente con la sua storia, vorrei chiedere alla sinistra quando mai sia stata radicalmente federalista come è scritto in quel manifesto dove ci sono la rinuncia a elementi fondamentali di sovranità nazionale ed è questo il perno di Ventotene”.

Cacciari attacca: “Tutta propaganda strumentale, siamo alle comiche finali. La sinistra si stupisce dell’ovvio. Meloni mentirebbe se dicesse che è d’accordo con Ventotene, e in quel caso la sinistra dovrebbe insorgere, ma non se dice che non è d’accordo. A parte il fatto che Schlein non ha nulla a che fare con la storia del PCI, ma Spinelli è stato deputato eletto indipendente nelle liste del PCI ed è stato isolatissimo nella sinistra italiana, nessuno lo ascoltava.

Il PCI e il PSI hanno una storia profondamente anti-federalista e contro quindi il manifesto di Ventotene sull’Europa. Si è cominciato a parlare un po’ di federalismo solo negli Anni Novanta con Napolitano e con il sottoscritto, questi della sinistra di oggi che protestano contro Meloni andassero a fare un corso di storia politica e culturale. Un corso accelerato perché sono di una ignoranza totale e impressionante”, conclude il filosofo.