Cacciari: “Ma chi è che minaccia L’Europa? Cosa sono ‘ste bufale?”

di Savino Balzano – Desidero esprimere la mia più totale e profonda solidarietà a Massimo Cacciari. Per carità, ogni tanto si scalda, si innervosisce, ma di fronte a certe affermazioni chiunque salterebbe letteralmente dalla sedia.

Ieri sera siamo stati costretti ad ascoltare l’ultima trovata. Tal Sattanino ci spiega che, se l’Europa vuole difendere il welfare, deve stare attenta a Putin. Avete capito bene: per tutelare la scuola, la sanità, la ricerca, l’università, il trasporto pubblico, le pensioni — insomma, lo Stato sociale — servono i carrarmati.

Dopo l’argomento mistico-religioso — ve lo ricordate? Quello per cui il riarmo era necessario perché ce lo chiedeva Gesù — oggi ce ne propongono uno nuovo, questa volta con un volto laico: vuoi che i tuoi figli possano contare sul welfare? Bene: taglialo per finanziare la difesa… da un nemico immaginario.

È come se dicessi a mio figlio che non posso garantirgli i libri per la scuola perché ho speso quei soldi per comprargli una mazza, così potrà difendersi dal lupo cattivo. Il ragionamento è esattamente lo stesso. Ma non era il lupo a disturbare Pinocchio mentre andava a scuola. Quelli erano due lestofanti, il gatto e la volpe. Mi pare.

E allora, caro Cacciari, intanto spero che le paghino profumatamente queste partecipazioni televisive, perché sono certo che le costino moltissimo. E poi, le rinnovo tutta la mia vicinanza umana, la mia empatia e – se mi permette – anche la mia similpatia. Perché c’era solo da bestemmiare in diretta.”

