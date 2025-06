“I complottisti più invasati sono gli europeisti”

di Savino Balzano (sindacalista) – Mi fa ridere una cosa: ogni volta che qualcuno alza il ditino contro l’UE, la reazione in certi ambienti è sempre la stessa: «Eccolo, il complottista!».

In effetti, complottista è quello che abbraccia in modo fideistico una teoria, anche strampalata, e la porta avanti con ostinazione.

A voler essere davvero onesti e scevri da pregiudizi, a me non viene in mente complottista più invasato dell’europeista, di colui che crede, peraltro, che l’Unione Europea sia una garanzia di prosperità, coesione, equità, pace. Ma quando mai?! ‘ndo l’avete vista?

Tutto ciò che vediamo, e da sempre!, che sperimentiamo, che tocchiamo, dimostra esattamente il contrario.

L’Unione Europea è del tutto inconsistente, e tale si è dimostrata per tutta la durata della guerra. E quando è intervenuta (mi riferisco a Von der Leyen, Kallas, Kubilius, per esempio), lo ha fatto solo per gettare ettolitri di benzina sul fuoco.

Quando invece ha inciso, lo ha fatto per falcidiare i diritti sociali dei più fragili, in tutti i paesi membri, soprattutto in quelli più deboli.

Per carità, potete anche crederci al “sogno europeo”, io di certo non ve lo impedirei mai, ma è come credere a Babbo Natale o alla Befana.

Ieri sera, abbiamo assistito a un Travaglio scatenato contro il racconto scialbo e fasullo di un’Unione Europea della quale avremmo disperatamente bisogno e che sarebbe viva, vigile, operosa nel difendere noi e la pace. Mi è piaciuto molto.

C’è però un punto del suo ragionamento che non condivido. Secondo Travaglio, infatti, l’UE si sarebbe in qualche modo smarrita: avrebbe sbandato, deragliato dai binari sui quali era stata posta alla sua nascita. Io penso invece che l’UE rappresenti un sistema di perfetta ingegneria istituzionale: ha funzionato alla grande, e continua a farlo. È esattamente ciò che doveva essere, ciò che oggi vediamo.