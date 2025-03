Che cosa si nasconde dietro la moneta digitale

“Per chi non sapesse cosa si nasconde dietro la CBDC, ascolti il ​​Prof. Richard Werner.”

Lo scrive su X Francesca Donato, pubblicando il video

“Una volta che il denaro viene tolto dal sistema, il denaro che pensi sia tuo non lo è più, apparterrà allo Stato sotto forma di crediti. Parte del tuo accesso ai tuoi crediti digitali dipenderà dal fatto che tu ti conformi in modi sempre più distopici, come mantenere aggiornate le tue vaccinazioni.

La quantità di crediti spendibili ogni mese sarà stabilita dallo Stato e potrà essere disattivata a sua discrezione.

Ti sarà consentito viaggiare solo nei luoghi in cui lo Stato deciderà se puoi o non puoi andare.

Di’ qualcosa di negativo online e i tuoi crediti verranno ridotti.

Se vieni visto tramite sorveglianza in un luogo in cui non ti è consentito entrare, ad esempio in un parco che non rientra nei confini in cui lo Stato ti consente di vivere, i tuoi crediti verranno ridotti.

Possiedi la tua casa? Non quando arriva la CBDC, la tua casa sarà valutata dallo stato e ti verrà accreditato quel valore, lo stato sarà quindi proprietario della tua casa; non ti sarà mai consentito di usare quei crediti.

Se lo Stato decide che devi essere trasferito da una casa che non ti appartiene più, i tuoi crediti verranno bloccati fino a quando il trasferimento non sarà effettuato.

Potrai effettuare acquisti online solo su siti autorizzati dallo Stato.

Se il governo aumenta le tue tasse, queste verranno automaticamente dedotte dai tuoi crediti.

Pensi che questa sia tutta una teoria del complotto? WTFU.”