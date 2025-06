Euro digitale, Dombrovskis: ‘servono progressi, cercare compromessi’

La Commissione europea preme affinché il Parlamento Ue raggiunga un accordo sulla legislazione necessaria alla creazione di un euro digitale

“I tempi turbolenti che viviamo richiedono progressi su questo tema, affinché l’euro digitale sia un pilastro importante della nostra autonomia strategica”, ha affermato il commissario europeo all’economia, Valdis Dombrovskis nella conferenza stampa al termine dell’Eurogruppo.

Sull’euro digitale “oggi abbiamo avuto una discussione positiva per andare avanti. Tra i ministri c’è una ampio consenso sul fatto che rappresenta una opportunità importante per la nostra valuta per entrare nell’era digitale e per trarre vantaggio delle opportunità che offre. Gli Stati stanno discutendo tutte le proposte chiave. Vogliamo identificare urgentemente un terreno di approdo e per arrivare a conclusione del processo legislativo servono compromessi sulle questioni rimaste aperte. La Commissione ue – ha detto Dombrovskis – è pronta a dare tutto al supporto tecnico necessario”. (askanews)