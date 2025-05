Bce: 70 partner per testare euro digitale, c’è anche PostePay

ROMA, 06 MAG – La Bce ha lanciato una “piattaforma per l’innovazione” con quasi 70 partner per la sperimentazione dell’euro digitale. Lo comunica in una nota la Banca centrale. La piattaforma “simula l’ecosistema atteso dell’euro digitale” e i partecipanti “faranno test sulle funzionalità di pagamento dell’euro digitale”

Fra i partner anche PostePay, l’osservatorio per l’innovazione digitale del Politecnico di Milano, Sda Bocconi e Fintech Lab Baffi Centre, Abi Lab, Gft Italia oltre a nomi come Kpmg, Accenture e Infineon. (ANSA)

Il pericolo dell’euro digitale. PIAZZA LIBERTÀ, puntata di domenica 13 aprile 2025