Macron invierà ai francesi un manuale di sopravvivenza alla guerra

Florian Philippot, presidente del partito “Le patriotes”, scrive su X:

“Questa mattina Europe1 ha rivelato che il governo macronista “invierà a ogni famiglia francese un manuale di sopravvivenza alla guerra”! (vedi video ⤵️ )

“Circa venti pagine”

Alle persone verrà chiesto di tenere a casa “sei bottiglie d’acqua, 10 lattine di cibo e delle batterie” in caso di attacco.

E di “chiudere tutte le porte in caso di attacco nucleare”!

Tutti i francesi lo riceveranno “entro l’estate”! Il titolo sarà scelto da #Macron stesso…

Doppio obiettivo:

Alzare la paura al massimo

Abituare i francesi all’idea di andare in guerra!

La resistenza deve essere totale perché ci stanno conducendo verso il peggio!

Manifestazione nazionale per la pace “Sacra Unione per la Pace” Sabato 29/03 ritrovo Parigi ore 14.00 Place du Palais Royal: la situazione è grave, venite tutti!

Macron, non moriremo per l’Ucraina!”