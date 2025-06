Attacco all’Iran, Macron: “Israele ha diritto di proteggersi”

La Francia ha ripetutamente condannato il programma iraniano in corso e ha adottato tutte le misure diplomatiche a tal fine. In questo contesto, la Francia riafferma il diritto di Israele a proteggersi e a garantire la propria sicurezza.

Per non compromettere la stabilità dell’intera regione, invito le parti a dare prova della massima moderazione e a ridurre l’escalation.

A seguito degli attacchi israeliani contro l’Iran e del suo programma nucleare, questa mattina ho tenuto una riunione del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza. Saranno prese tutte le misure necessarie per proteggere i nostri cittadini e le nostre basi diplomatiche e militari nella regione. Saranno messe in atto tutte le misure necessarie per garantire la tutela del territorio nazionale e dei nostri concittadini.

La Francia è pronta a collaborare con tutti i suoi partner per raggiungere una de-escalation nel Vicino e Medio Oriente.

Oggi ho incontrato il principe ereditario dell’Arabia Saudita, il re di Giordania, il presidente degli Emirati Arabi Uniti, l’emiro del Qatar, il cancelliere tedesco, il primo ministro britannico e il presidente americano.

La pace e la sicurezza per tutti nella regione devono essere la nostra bussola.

https://x.com/EmmanuelMacron