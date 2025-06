Macron, la Groenlandia e il “cambiamento climatico”

Il presidente francese scrive su X: “La Groenlandia è in prima linea nel cambiamento climatico. Qui, i ghiacciai ne sono testimoni. Ci ricordano l’urgenza di agire. Dobbiamo proseguire e consolidare lo slancio avviato a Parigi 10 anni fa e alla Conferenza di Nizza sugli oceani di questa settimana.”

Emmanuel Macron viene immediatamente smentito da Florian Philippot, presidente del partito dei Patrioti, che pubblica un grafico e risponde: “La superficie della calotta glaciale della Groenlandia ha accumulato 634 miliardi di tonnellate di ghiaccio e neve dal 1° settembre 2024. Si tratta del livello più alto degli ultimi 8 anni e di 56 miliardi di tonnellate in più rispetto alla media del periodo 1981-2010.”

La surface de la calotte glaciaire du #Groenland a gagné 634 milliards de tonnes de glace et de neige depuis le 1er septembre 2024. Il s’agit du plus haut niveau depuis au moins 8 ans, et 56 milliards de tonnes de plus que la moyenne sur la période 1981/2010. pic.twitter.com/9JHu0GGo8J

