Roma, maxi rissa tra nordafricani: 17enne accoltellato

Un ragazzo di 17 anni di nazionalità tunisina è stato ferito con un’arma da taglio, in testa e all’addome, davanti alla fermata della metropolitana in piazza del Colosseo a Roma. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il ferimento è avvenuto durante una maxi rissa, tra una trentina di persone, tutte di origine nordafricana.

Il giovane è stato portato in ospedale in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso indagini dei poliziotti del Distretto Trevi per risalire ai protagonisti della rissa. tgcom24.mediaset.it