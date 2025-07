Roma, ladri nella villa dello stilista Valentino Garavani

Tentato furto nella villa dello stilista Valentino Garavani, a Roma

È accaduto domenica, quando la guardia giurata della villa ha notato due persone sospette entrare nel giardino della tenuta. Come riporta Roma Today, il vigilante li ha raggiunti e ha sparato un colpo di pistola in aria a scopo intimidatorio, mettendo in fuga i malviventi. Al momento del tentato colpo, Valentino e altre persone erano presenti nella villa.

La notizia, pubblicata oggi su ‘Il Messaggero’, è stata più tardi confermata dalla questura di Roma. Assieme a domestici e ospiti, lo stilista ha dunque vissuto attimi di paura nella villa non lontana dall’Appia Antica. Dopo lo sparo è partita la chiamata alle forze dell’ordine.

I ladri sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda, come riferirà poi la guardia giurata. Nei video della sicurezza, acquisiti dai poliziotti che ora indagano, si vedono i due ladri parcheggiare la loro auto non lontano dall’ingresso della villa di Valentino, all’interno della quale sono penetrati rompendo una recinzione.

www.today.it