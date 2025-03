Milano, violenza sessuale su minorenne: arrestato egiziano

Le sta addosso in modo minaccioso fin dai tornelli, in metro e nella stazione d’arrivo. Le impedisce di muoversi. Prova a toccarla, molestandola fisicamente, approfittando del fatto che lei fosse paralizzata dalla paura. La insegue anche quando lei reagisce e cambia vagone, sempre senza riuscire a chiedere aiuto agli altri passeggeri. Alla fine però è stato arrestato per violenza sessuale. Un arresto arrivato proprio grazie al coraggio della vittima, una ragazzina che ha denunciato l’accaduto agli agenti della polizia locale dell’Unità Territoriale 1 (Duomo). Ascoltata la giovane, i ‘ghisa’ in pochi minuti hanno identificato e bloccato il presunto molestatore. A fare da sfondo alle molestie dell’uomo, un quarantaduenne egiziano, è la metropolitana gialla.

La violenza sessuale in metro a Milano

Come ogni domenica pomeriggio, anche alle 16 del 9 marzo la linea M3 della metro, specialmente all’altezza della fermata Duomo, è affollata da turisti e non solo. Una ragazzina, che prima era rimasta bloccata e in silenzio mentre sul treno un uomo molto più grande di lei la molestava, uscita dai tunnel della stazione, si è subito rivolta agli agenti in divisa della polizia locale, comandata da Gianluca Mirabelli. Il racconto della giovane è secco: un uomo l’ha molestata in metro e l’ha anche inseguita tra i vagoni della gialla. Lo descrive in ogni suo dettaglio. Talmente bene che, in pochi minuti, nei pressi della statua di Vittorio Emanuele II a cavallo in piazza Duomo, gli agenti lo individuano e lo fermano.

I video della fermata incastrano il molestatore

Il quarantaduenne prova subito a giustificarsi. Racconta di aver soccorso una donna lungo le scale della metro e di averle offerto un caffè dopo il malore. Le immagini registrate dalle telecamere della stazione Atm non lasciano dubbi: il racconto della vittima è vero, quello del quarantaduenne, in Italia con regolare permesso di soggiorno, no. I video confermano che la giovane è stata importunata mentre aspettava il treno e fino all’uscita dai tornelli. Gli agenti hanno arrestato l’uomo per violenza sessuale contro una minorenne (articoli 609 bis e 609 ter c. 5 del codice penale). È stato portato in carcere a disposizione delle autorità giudiziarie.

