Malore a scuola, muore prof.ssa di 51 anni

Gli amici di sempre la chiamavano Chicca. E anche adesso, nel momento dello sconforto, lei rimane così: una “forza della natura”, piena di energia e sempre con il sorriso. Cristina Doretto, insegnante 51enne nella scuola media di San Michele al Tagliamento, è morta ieri, sabato 8 marzo, all’ospedale di Udine, dopo aver accusato un malore.

La donna si è sentita male intorno alle 8 di mattina di sabato 8 marzo, all’interno degli ambienti scolastici. A quanto pare era in procinto di accompagnare la sua classe in gita. Le persone che erano con lei si sono prodigate per soccorrerla, allertando il personale sanitario e prestandole un immediato aiuto. Una volta sul posto, i sanitari del 118 hanno stabilizzato la donna trasportandola d’urgenza all’ospedale di Udine dove, purtroppo, il suo cuore ha cessato di battere. A quanto pare, l’insegnante aveva accusato un malessere nella mattinata, lamentando un’aritmia.

Cristina Doretto, lascia il marito Davide, i genitori e un figlio di 15 anni, studente a Latisana. Ma a piangerla sono anche tantissime persone, amiche e colleghe, in Veneto e in Friuli, dove era conosciuta e stimata. “Mi restano tanti ricordi e bei momenti di giovane energia, sorrisi, amicizia vissuta … Cristina eri una forza, sempre disponibile ad aiutare le persone a cui volevi bene e non solo. Arrivederci Cri, sarai sempre nei nostri cuori”, scrive Alberto su Facebook.

