Malore in strada, muore carabiniere di 53 anni

Tragedia a Guidonia. Un uomo di 53 anni è morto mentre stava camminando in strada

L’episodio è avvenuto alle 17 di giovedì 6 marzo. Inutili i soccorsi dal personale del 118. Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio all’altezza di largo Giovanni Falcone, a due passi dalla chiesa del Sacro Cuore, di fronte al monumento del generale Guidoni. Con l’uomo, un carabiniere residente poco distante dal luogo della tragedia, presumibilmente colto da malore, che si è accasciato in strada. Il personale sanitario ha cercato in tutti i modi di salvarlo. Ma non c’è stato nulla da fare.

Dramma in strada a Guidonia

Sul posto la polizia e i caschi bianchi di Guidonia. La salma è stata affidata ai familiari. Su Instagram, nel frattempo, l’associazione politica Guidonia Montecelio domani, ha espresso il proprio cordoglio: “Abbiamo appreso con sgomento la notizia della scomparsa improvvisa di un carabiniere di 53 anni, avvenuta nel centro di Guidonia Montecelio. Una tragedia che colpisce tutta la nostra comunità e lascia un grande senso di tristezza. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, ai suoi cari e ai suoi colleghi dell’Arma dei carabinieri, unendoci al loro dolore in questo momento difficile”.

