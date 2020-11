Biden: prima avremo la transizione e prima avremo il vaccino

WASHINGTON, 16 NOV – “Prima avremo un piano per la transizione, prima potremo andare avanti sulla strada del vaccino”: lo ha detto il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden, denunciando come gli stati Usa siano in enorme difficoltà con i costi della pandemia. (ANSA).

“Le nostre grandi cause che mostrano l’incostituzionalita’ delle elezioni 2020 e l’oltraggio delle cose che sono state fatte per cambiarne l’esito saranno presentate presto!”: lo twitta Donald Trump, lasciando intendere un possibile ricorso alla Corte suprema, dove ha blindato la maggioranza conservatrice con la nomina di tre giudici.

