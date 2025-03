Piano riarmo UE, von der Leyen: ‘serve anche per finanziare la difesa ucraina’

Bruxelles, 6 mar. – Il piano di riarmo per l’Unione europea proposto dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen servirà anche per finanziare la difesa dell’Ucraina.” Il piano ‘ReArm Europe’ prevede fino a 800 miliardi di euro per gli investimenti nella difesa – ha spiegato von der Leyen dal Consiglio europeo straordinario di Bruxelles – Offre agli Stati membri uno spazio fiscale per investire nella Difesa

. Offre agli Stati membri la possibilità di investire nell’industria della difesa ucraina o di acquisire capacità militari a disposizione subito all’Ucraina. Quindi va a vantaggio del riarmo dell’Europa, del riarmo dell’Unione Europea, ma anche dell’armamento dell’Ucraina nella sua lotta esistenziale per la sua sovranità e integrità territoriale”. (askanews)