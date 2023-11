Francia: pronti a vietare il linguaggio di genere

Gli autori della legge, che riguarda le comunicazioni ufficiali in Francia, hanno affermato che il linguaggio inclusivo del genere è “un ostacolo alla comprensione e alla facilità di lettura”

Lunedì, Emmanuel Macron ha esortato la Francia a “non cedere alle maree del tempo” e a rifiutare la scrittura inclusiva di genere per salvaguardare la lingua francese.

“In questa lingua il maschile è il neutro. Non c’è bisogno di aggiungere punti in mezzo alle parole, o trattini, o altro per renderla leggibile”, ha detto il Presidente francese all’inaugurazione di un nuovo centro linguistico nella città di Villers-Cotterêts, vicino a Parigi.

Il francese è una lingua che “costruisce l’unità della nazione”, ha detto Macron.

“Dobbiamo permettere a questa lingua di vivere, di trarre ispirazione dagli altri, di rubare parole, anche dall’altra parte del mondo (…) di continuare a inventare, ma anche di mantenere le sue basi, le basi della sua grammatica”.

Il Senato francese ha dato il via libera a una proposta di legge che vieta il linguaggio inclusivo nelle comunicazioni ufficiali in Francia. I parlamentari dovranno ora votare la legge, anche se non è ancora stata annunciata una data per farlo.

La decisione del Senato fa seguito a un lungo dibattito tra i puristi della lingua di destra e la sinistra e le femministe.

La “scrittura inclusiva”, o écriture inclusive, aggiunge la desinenza femminile a un sostantivo, in modo che la forma maschile non rappresenti sia il maschile che il femminile, ma entrambi i generi.

Ad esempio: “président.e.s” (presidente), sénateur.rice.s (senatori) e cher-e-s lecteur-rice-s (cher lettore).

La lingua in questione comprende anche:

iel per sostituire i pronomi il e elle – o lui e lei.

celleux, usato sia per celles che per ceux – ovvero quelli.

La legge vieterebbe questo tipo di linguaggio sul posto di lavoro, nella pubblicità e nei contratti “ogni volta che la legislazione (o gli organismi di regolamentazione) richiedono che un testo sia scritto in francese”.

La moglie del Presidente francese, Brigitte Macron, e l’Académie Française hanno da tempo inveito contro quello che considerano un “barbaro abuso della sintassi”.

Ci sono due pronomi, il e elle, ha detto Macron. “La lingua è bella. E due pronomi vanno bene”.

Un ostacolo alla comprensione

Il divieto è stato proposto da Pascale Gruny, senatrice dei Républicains per il dipartimento dell’Aisne, che ha rifiutato di usare il termine “sénatrice”.

La senatrice ha dichiarato ai media francesi che “l’écriture inclusive” rischia di rendere la lingua meno accessibile alle persone con problemi di alfabetizzazione o con disabilità e rappresenta “un’ideologia che mette a rischio la chiarezza della nostra lingua”.

Nel 2021 l’Académie Française ha sostenuto questo punto in una lettera aperta che scoraggiava l’uso di tale linguaggio.

“Oltre al fatto che non corrisponde alla lingua parlata, impone essenzialmente una seconda lingua, la cui complessità penalizza le persone con disabilità cognitive, come la dislessia, la disprassia o l’aprassia”.

“In definitiva, questo tentativo di rendere le cose più giuste non fa che rafforzare le disuguaglianze”.

Su X (ex Twitter) Marine Le Pen del Rassemblement National di estrema destra ha appoggiato il divieto, affermando che la lingua francese è un tesoro che “deve essere protetto dal wokeismo, di cui il linguaggio inclusivo è un’altra manifestazione sinistra e grottesca”.

https://it.euronews.com/cultura