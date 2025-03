Escalation jihad in Europa, raddoppiati gli attentati

E’ la fotografia consegnata dalla Relazione annuale dell’intelligence al Parlamento, presentata nella sede di piazza Dante

Un “quadro securitario in costante deterioramento”, con oltre 50 conflitti in corso, la moltiplicazione degli scenari di crisi ed “attacchi sempre più forti alle fondamenta delle democrazie liberali”.

In questo contesto, si riaffaccia con forza la minaccia jihadista in Europa: sono stati 12 gli attentati nel 2024, il doppio rispetto all’anno precedente. Anche l’Italia è nel mirino. Decisivo per il risveglio jihadista lo scontro Hamas-Israele

“Tramite una propaganda costruita ad arte – si legge – al Qaida e Daesh hanno sfruttato la crisi mediorientale per ispirare soprattutto i giovani, in alcuni casi persino in età adolescenziale, già presenti in territorio europeo e spesso privi di legami diretti con le organizzazioni jihadiste, a compiere attacchi”. Gli attacchi sono stati prevalentemente compiuti attraverso l’utilizzo di armi bianche e, in misura minore, di armi da fuoco e ordigni esplosivi, da individui che avevano in genere meno di trent’anni, inclusi diversi minorenni.

L’Italia, evidenziano i servizi, “continua a costituire oggetto di attenzione da parte della propaganda jihadista, in virtù della sua centralità nel mondo cristiano, l’impegno nella Coalizione anti-Daesh e la presenza, sul territorio nazionale, di luoghi simbolo della cultura e della storia occidentale”.

I rischi arrivano dal web, luogo di propaganda e radicalizzazione, dove si “incita al compimento di atti violenti anche nel nostro Paese”, ma anche dalla presenza e dal transito “di cittadini centro-asiatici e nord-caucasici a vario titolo legati all’Isis della provincia di Khorasan”. ANSA

