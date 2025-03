Milano, rapina con calci e pugni: arrestati due marocchini

Gli agenti della volante Sempione lo hanno visto ‘volare’ giù dall’autobus della 91, in una fermata in viale Stevio a Milano. Dietro di lui, due uomini che continuavano a prenderlo a calci e pugni. Così, gli stessi poliziotti hanno fermato e arrestato i due: entrambi marocchini di 38 e 52 anni. I due nordafricani sono stati portati in carcere.

L’aggressione sul bus della 91

Non è chiaro il motivo dell’aggressione, avvenuta nel pomeriggio di domenica. L’uomo ferito, un ventottenne italiano, è stato soccorso dal personale dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), intervenuto con un’ambulanza. È stato portato in codice verde al Policlinico. Non è in gravi condizioni.

