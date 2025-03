Malore nella notte, Alessia Cambi morta a 48 anni

Prato – Lutto nel mondo dell’associazionismo cattolico pratese. Alessia Cambi, 48 anni, è morta la scorsa notte per un malore nella sua abitazione di via Santa Gonda. Nulla hanno potuto i soccorsi: sul posto il 118 e i vigili del fuoco, Cambi è stata portata a Careggi ma non ha superato quello che sembra essere stato un attacco di cuore.

Alessia Cambi era impegnata in prima linea nel mondo cattolico: catechista, molto attiva sui social e in particolare su Youtube e whatsapp, dove declinava la sua passione per la comunicazione con l’impegno religioso tanto da definirsi “missionaria digitale”. Era molto conosciuta soprattutto alla Castellina, dove ha vissuto a lungo con la famiglia e dove ha insegnato catechismo alla parrocchia dell’Annunciazione.

Ma Alessia Cambi era conosciuta anche per l’impegno politico nel centrodestra e per un’altra particolare attività: è stata tra le prime a portare in città il lacrosse, disciplina molto amata negli Stati Uniti, soprattutto in ambito scolastico, derivazione del suo essere pratese sì, ma di mamma americana.

