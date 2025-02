Mattarella: ‘siamo sommersi da messaggi talvolta non veritieri’

ROMA, 26 FEB – “I vostri comportamenti sono la negazione della solitudine, in questo nostro tempo, è paradossale, la solitudine è un pericolo molto alto, siamo sommersi da immagini e messaggi, da ogni parte, talvolta non veritieri. I comportamenti che avete adottato rompono la solitudine”.

Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel saluto alla cerimonia per la consegna delle onorificenze “Al merito della Repubblica italiana” a cittadini che si sono distinti per atti di eroismo e impegno civile, in corso al Quirinale. (ANSA)

(askanews) – I Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana sono esempi di “solidarietà, senso di umanità, coinvolgimento” e di sapersi fare “carico di altre persone”. Ed è “giusto” farli conoscere. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del conferimento delle onorificenze a 31 persone che, ha precisato il Capo dello Stato, “non sono eroi” e non sono gli unici a vivere “nella normale quotidianità” questi comportamenti ma ne sono “testimonianza”.