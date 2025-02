Stop Starlink a Kiev? Musk smentisce la balla

Elon Musk ha negato l’intenzione degli Stati Uniti di interrompere l’accesso all’Ucraina ai terminali Internet satellitari Starlink se non dovesse accettare l’accordo con Washington sulle risorse minerarie

In un post su X in cui citava questa notizia, Musk ha commentato: “Questo è falso”. Ha poi aggiunto che l’agenzia Reuters, che aveva dato l’indiscrezione, “sta mentendo. Sono secondi solo all’AP (Associated Propaganda) come bugiardi delle notizie”.

Trump: abbiamo dato 300 miliardi a Kiev, ora ci diano le terre rare

“Ho parlato con Putin e Zelensky” sulla guerra, “e sto cercando di riprendere i nostri soldi indietro. L’Europa ha dato 100 miliardi all’Ucraina sotto forma di prestito. Noi abbiamo messo 300 miliardi. Chiediamo quindi le terre rare e il petrolio e qualsiasi altra cosa”. Lo ha detto Donald Trump intervenendo al Cpac.tgcom24.mediaset.it