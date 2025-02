Ferrara, 55enne si accascia sul volante e muore

Tragedia in strada. E’ quanto è accaduto venerdì pomeriggio, intorno alle 17, nei pressi della rotonda tra corso Isonzo e via Ripagrande. Un uomo – secondo quanto si apprende di 55 anni – è morto mentre si trovava alla guidat di un Suv (dall’ex Mof in direzione centro città). L’auto, infatti, si è fermata alla rotatoria. Poi, però, la vettura non è più ripartita.

Col passare dei minuti alcuni automobilisti in transito si sono insospettiti e sono andati a controllare. Alla vista dei vetri completamente appannati hanno, dunque, capito che qualcosa non andava ed hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono, così, giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia locale. Per liberare il conducente è stato necessario infrangere il finestrino posteriore (lato autista) ed aprire la portiera dall’interno.

Quindi l’uomo è stato tirato fuori dall’abitacolo e adagiato a terra: qui poi gli è stato praticato un massaggio cardiaco. Una mezz’ora abbondante di manovre che, però, sono risultate purtroppo vane. Sotto l’occhio incredulo e preoccupato dei passanti, infatti, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La vicenda ha creato anche notevoli disagi alla circolazione in zona.

