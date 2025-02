Roma, rapine con le forbici: arrestato somalo

Ha rapinato tre persone che si trovavano ferme in un’auto minacciandole con le forbici. Poi ha ferito una delle vittime nel tentativo di scappare

Le grida d’aiuto delle due donne che si trovavano nella vettura hanno richiamato l’attenzione degli agenti della municipale che hanno poi fermato il rapinatore prima che riuscisse ad allontanarsi. La rapina si è consumata nel pomeriggio di mercoledì nella zona di San Giovanni. Sono state le pattuglie del I gruppo centro della polizia di Roma Capitale a essere allertate dalle grida di due donne che si trovavano all’interno di un’auto ferma. I caschi bianchi hanno trovato due uomini vicino al mezzo, uno dei quali che brandiva una forbice per minacciare l’altro e con le due donne cercavano di impedire al soggetto armato di salire a bordo del veicolo.

Ferito con le forbici da un rapinatore

All’arrivo degli agenti, l’uomo ha iniziato a inveire contro i componenti della pattuglia, minacciandoli con le forbici, i quali però sono riusciti a disarmarlo per poi trarlo in arresto. Dalle verifiche eseguite dagli agenti, è emerso che il 40enne, di origine somala, aveva sottratto all’altro uomo e a una delle due donne i telefoni cellulari, per poi tentare la fuga, ferendo a una mano il cittadino derubato.

La merce oggetto di furto è stata recuperata e il 40enne arrestato dovrà rispondere alla magistratura dei reati di rapina aggravata con arma impropria, oltreché per lesioni e resistenza.

