NYP: “In Usa ipotesi esilio di Zelensky in Francia”

“Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pochi, se non nessuno, sostenitori nella cerchia ristretta del presidente Trump, e il peggioramento dei rapporti tra i due rischia di indebolire la posizione di Kiev nei colloqui di pace con la Russia”, lo scrive il New York Post sottolineando che una fonte vicina a Trump suggerisce che la” soluzione migliore per Zelensky e per il mondo è che vada immediatamente in Francia “.

Telefonata stasera tra il presidente francese Emmanuel Macron e quello ucraino Volodymyr Zelensky, “la quarta nel giro di una settimana”. Lo fa sapere su X lo stesso Macron spiegando che nel colloquio si è fatto “il punto su tutti i contatti che ho avuto con i partner e gli alleati europei che desiderano lavorare per una pace duratura e solida per l’Ucraina e per rafforzare la sicurezza dell’Europa” e “per preparare i prossimi passi e in particolare il mio viaggio della prossima settimana a Washington”. tgcom24.mediaset.it